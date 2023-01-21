Нові санкції проти РФ та потреба України в західних танках: головні новини ночі 21 січня 2023 року

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Головні новини ночі 21 січня 2023 року:
- Байден заявив, що Україна отримає все необхідне для протистояння російським агресорам. Читати далі –>
- Стало відомо, коли українські військові можуть розпочати навчання на танках Challenger 2. Читати далі –>
- ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ на річницю вторгнення в Україну. Читати далі –>
- У США розчаровані нерішучістю Німеччини щодо танків для України. Читати далі –>
- Україні потрібні танки до того, як Росія підготує новий наступ — Маркарова. Читати далі –>
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