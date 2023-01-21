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Нові санкції проти РФ та потреба України в західних танках: головні новини ночі 21 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1710
Час на прочитання
1 хв
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Нові санкції проти РФ та потреба України в західних танках: головні новини ночі 21 січня 2023 року

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 21 січня 2023 року:

  • Байден заявив, що Україна отримає все необхідне для протистояння російським агресорам. Читати далі –>
  • Стало відомо, коли українські військові можуть розпочати навчання на танках Challenger 2. Читати далі –>
  • ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ на річницю вторгнення в Україну. Читати далі –>
  • У США розчаровані нерішучістю Німеччини щодо танків для України. Читати далі –>
  • Україні потрібні танки до того, як Росія підготує новий наступ — Маркарова. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1710
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