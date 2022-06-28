Нові санкції проти РФ та потужна підтримка України: Єрмак оцінив результати засідання G7

Країни G7 на своєму засіданні висловили безпрецедентну підтримку України.

Ці держави погодились підтримати Україну, надаючи нашій країні військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу.

Про це 28 червня під час брифінгу сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Війна в Україні була центральним питанням у порядку денному засідання G7. Безпрецедентна заява "Великої сімки" про підтримку України свідчить про дві речі: учасники саміту мають чітке бачення зв'язку між війною в Україні та кризовими явищами в інших регіонах планети, друге - демократичний світ докладає та надалі докладатиме максимум зусиль, щоб підтримати Україну та покарати Росію за агресію і мінімізувати глобальні наслідки цієї війни. Ключові тези маніфесту світового лідерства такі: G7 надаватиме фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - сказав Єрмак.

Також очільник Офісу президента наголосив, що світові лідери вимагають від Росії негайно вивести війська з території України.

"Учасниці G7 вимагають, щоб Росія негайно та без умов припинила усі бойові дії і вивела війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення щодо майбутніх мирних угод повинні залишатись за Україною. Країни G7 підтримуватимуть та посилюватимуть санкційний тиск на РФ. Також ці країни підтримують міжнародний план відбудови України та її реконструкції", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, Арестович розповів, що означає висміювання Путіна лідерами G7.

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