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Нові санкції проти РФ та звернення Зеленського: п'ять головних новин за ніч

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Нові санкції проти РФ та звернення Зеленського: п'ять головних новин за ніч

Офіс Президента України

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин за ніч: 

  • У відповідь на агресію проти України Канада розширила санкції проти Росії. Читати далі –>
  • У Німеччині влада вилучила 156-метрову яхту росіянина Алішера Усманова, який потрапив під санкції, вартістю близько 600 мільйонів доларів. Він є наближеним до оточення російського президента Володимира Путіна. Читати далі –>
  • Уночі на початку доби 3 березня президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням. Читати далі –>
  • Коли російські військові намагаються знайти собі їжу в магазині - це не воїни наддержави. Про це заявив глава української держави Володимир Зеленський. Читати далі –>
  • Президент Володимир Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни з РФ було вбито майже 9 тис. окупантів за один тиждень. Читати далі –>

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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