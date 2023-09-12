Нові санкції: США погрожують ввести нові обмеження, якщо КНДР передасть зброю Росії

Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі лідерів РФ і Північної Кореї.

Америка готова без вагань ввести нові санкції в разі, якщо обидві країни підуть на чергове порушення обмежень щодо передачі зброї.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН», - підкреслив представник Держдепу.

Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна й Кіма. Американська сторона зберігатиме тиск санкцій проти КНДР і Росії, а також без вагань застосує нові обмеження в разі необхідності.

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Речник Держдепу зазначив, що Путін був відсутній на зустрічі G20 у Індії – вочевидь, через те, що став міжнародним вигнанцем після розв’язання війни проти України. Те, що російському диктаторові доводиться благати вже Північну Корею про допомогу, говорить про ефективність санкцій та заходів експортного контролю США, додав представник зовнішньополітичного відомства.

Тому, за його словами, нинішня ситуація означає, що Кремлю «важко підтримувати свої військові зусилля».

Нагадаємо, що Північній Кореї є чим допомогти Росії, зокрема, боєприпасами 152-го та 122-го калібру.

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