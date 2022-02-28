Нові санкції США спрямовані проти коштів, на які Путін розраховує, щоб вести війну

Ці заходи значно обмежать здатність Росії використовувати активи для фінансування дестабілізаційної діяльності.
США та низка інших країн оголосили нові фінансові санкції проти Росії. Обмежено доступ російського центробанку до мільярдів доларів активів, а також коштів Суверенного фонду добробуту та Російського фонду прямих інвестицій.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США у понеділок, 28 лютого.
"Сполучені Штати, партнери та союзники притягають до відповідальності уряд Російської Федерації за сплановане та непровоковане вторгнення до України", –йдеться у заяві Мінфіну.
"Безпрецедентні заходи, яких ми вживаємо сьогодні, значно обмежать здатність Росії використовувати активи для фінансування дестабілізаційної діяльності і спрямовані проти коштів, на які Путін та його найближче оточення розраховують, щоб провадити вторгнення до України", – заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен.
Відповідні санкції також запроваджують ЄС, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада та інші країни.
"Після сьогоднішіх санкцій стане очевидно, що "фортеця Росія" насправді є безладом", – заявили в Білому доміпід час спілкування з пресою щодо санкцій.
Значні золотовалютні резерви, які нагромадила Росія і які перевищують 630 млрд дол, мають значення, лише, якщо їх можна використовувати для захисту валюти, щоб продавати резерви в обмін на рублі, пояснив посадовець Білого дому 28 лютого.
"Рубль – у вільному падінні", – додав він.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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