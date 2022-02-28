Нові санкції США спрямовані проти коштів, на які Путін розраховує, щоб вести війну

Нові санкції США спрямовані проти коштів, на які Путін розраховує, щоб вести війну

Ці заходи значно обмежать здатність Росії використовувати активи для фінансування дестабілізаційної діяльності.

США та низка інших країн оголосили нові фінансові санкції проти Росії. Обмежено доступ російського центробанку до мільярдів доларів активів, а також коштів Суверенного фонду добробуту та Російського фонду прямих інвестицій.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США у понеділок, 28 лютого.

"Сполучені Штати, партнери та союзники притягають до відповідальності уряд Російської Федерації за сплановане та непровоковане вторгнення до України", ­–йдеться у заяві Мінфіну.

"Безпрецедентні заходи, яких ми вживаємо сьогодні, значно обмежать здатність Росії використовувати активи для фінансування дестабілізаційної діяльності і спрямовані проти коштів, на які Путін та його найближче оточення розраховують, щоб провадити вторгнення до України", – заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен.

Відповідні санкції також запроваджують ЄС, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада та інші країни.

"Після сьогоднішіх санкцій стане очевидно, що "фортеця Росія" насправді є безладом", ­– заявили в Білому доміпід час спілкування з пресою щодо санкцій.

Значні золотовалютні резерви, які нагромадила Росія і які перевищують 630 млрд дол, мають значення, лише, якщо їх можна використовувати для захисту валюти, щоб продавати резерви в обмін на рублі, пояснив посадовець Білого дому 28 лютого.

"Рубль ­– у вільному падінні", ­– додав він.