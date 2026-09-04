Нові санкції США проти Росії зависли в Конгресі: Bloomberg назвав причину

Конгрес / © Associated Press

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У Палаті представників США зростає опір законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, який раніше переважною більшістю підтримав Сенат. Голосування за документ можуть відкласти щонайменше до проміжних виборів 3 листопада.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Американські законодавці побоюються, що нові обмеження проти покупців російських енергоносіїв можуть спровокувати зростання світових цін на нафту, а також надати президенту США Дональду Трампу додаткові повноваження для запровадження масштабних мит.

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«Ми всі віримо у введення санкцій проти Росії, але для ухвалення законопроєкту необхідна правильна формула», — заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Він висловив сумнів, що документ вдасться винести на голосування до проміжних виборів 3 листопада. Протягом найближчих двох місяців Конгрес матиме лише кілька робочих днів у Вашингтоні.

Законопроєкт дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% щодо найбільших покупців російських нафти та газу, а також держав, які допомагають Москві обходити енергетичні санкції. Серед головних покупців російської нафти — Китай, Індія та Туреччина.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст зазначив, що одним із ключових питань залишається потенційний вплив санкцій на ціни на пальне у США. Якщо Індія та інші країни відмовляться від російської нафти і почнуть шукати її на інших ринках, це може підштовхнути ціни вгору.

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Водночас частина демократів виступає проти документа через побоювання, що Трамп зможе використати його як юридичну основу для ширшого застосування мит.

Сенат США схвалив законопроєкт 7 серпня — 86 голосами проти 11. Документ також передбачає санкції проти російського «тіньового флоту», фінансових установ РФ та великих енергетичних проєктів.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по виробничому об'єкту американської компанії Coca-Cola у Київській області та закликав Палату представників Конгресу США посилити санкційний тиск на Москву.

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