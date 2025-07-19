Нові санкції тиснуть на Кремль: чи наближає це кінець війни - аналіз ISW

Кремль / © Associated Press

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Чиновники РФ продовжують хибно стверджувати, що нібито санкції не впливають на російську економіку. Мовляв, Москва вже отримала імунітет та адаптувалася до життя в умовах обмежувальних заходів.

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, як вплинуть нові санкції ЄС на економіку Росії.

Американські фахівці наводять заяву речника Кремля Дмитра Пєскова. З його слів, 18-й пакет санкцій ЄС є незаконним. Мовляв, Росія проаналізує наслідки нового пакету та мінімізує їх.

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Тим часом заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що цей пакет не змінить позиції Москви, що її економіка виживе, а Кремль даоі продовжуватиме боротьбу з українськими силами. Ба більше - він погрожував завдати ударів по Києву та інших українських містам зі збільшенням сили у відповідь на пакет санкцій ЄС.

Своєю чергою, спецпредставник Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва з іноземними країнами Кирило Дмитрієв заявив, що нібито найновіший пакет санкцій ЄС шкодить Європі більше, ніж Росії, та обмежує постачання енергії до Європи, закриваючи російські ринки для європейських компаній.

“Окремі російські чиновники визнають вплив санкцій на російську економіку, незважаючи на зусилля Кремля приховати та ігнорувати такий вплив”, - йдеться у тексті звіту.

Зокрема, Газета «Moscow Times» повідомила, що міністр енергетики Росії Сергій Цивілєв нещодавно заявив Раді Федерації, що нафтові компанії країни мають труднощі з придбанням деталей для ремонту нафтопереробних заводів через західні санкції. За словами міністра економічного розвитку Росії Максим Решетніков, наразі країна-агресорка перебуває «на межі рецесії».

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В ISW наголошують, що поточні схеми ухилення Росії від санкцій, зокрема через КНР, є ключовим аспектом стратегії Кремля щодо компенсації західних санкцій та послаблення тиску на російську економіку.

“Росія створила мережу акторів для обходу західних санкцій та переналаштовує свою економічну політику та бізнес-моделі, щоб витримувати санкції в довгостроковій перспективі, хоча більш масштабні західні санкції ускладнять ці зусилля. Найновіші санкції ЄС є позитивним кроком, але для того, щоб чинити максимальний економічний тиск на Росію, необхідні ширше дотримання та правозастосування з боку Заходу”, - наголошують аналітики.

Нагадаємо, 18 липня ЄС затвердив жорсткі санкції проти Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що “вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну”. Зокрема, цими обмеженнями передбачено зниження цінової стелі на російську нафту та нові санкції проти іноземних банків і компаній, які сприяють військово-промисловому комплексу РФ.

Тим часом Кремль нахабно називає нові санкційні обмеження “незаконними”. Зі слів речника Дмитра Пєскова, Російська Федерація нібито “набула імунітету та адаптувалися до життя в умовах обмежень”. Окрім того, представник Кремля, нахабно висловився, мовляв, “кожний новий пакет санкцій додає складнощів його авторам”.

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