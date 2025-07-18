Нові санкції ЄС проти Росії: Єрмак розкрив їхню суть

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / © Getty Images

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Після того, як посли країн-членів Євросоюзу погодили 18-й пакет санкцій проти Росії, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що передбачають нові обмеження.

Про це Єрмак написав у Мережі.

Погоджений послами ЄС 18-й пакет санкцій проти Росії передбачає:

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Заборону на будь-які транзакції щодо нафтопроводів «Північний потік» та «Північий потік-2». «Кінець ілюзіям про їхнє майбутнє», — зазначив очільник ОП.

Ціновий ліміт на російську нафту.

Під санкціями опиняться ще 105 суден російського «танкерного флоту». Єрмак зазначив, що це прямий удар по схемах обходу обмежень.

Повну заборону імпорту нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти.

Обмеження проти російського фонду прямих інвестицій, що вдарить по кишені тамтешніх еліт.

Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.

Заборону транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції.

Експортні обмеження на понад 2,5 млрд євро. Це означає, що до Росії більше не потраплять технології та критичні промислові товари.

Санкції проти 22 російських та іноземних компаній, які напряму підтримують військово-промисловий комплекс країни-агресорки.

Обмеження щодо тих осіб, які займаються ідеологічною обробкою українських дітей у Росії.

«Низка пропозицій нашої санкційної групи враховані», — додав Єрмак.

Нагадаємо, вранці 18 липня посли ЄС погодили нові санкції проти Росії у межах 18-го пакета обмежень. Офіційно ці санкції будуть затверджені пізніше цього ж дня.

До слова, напередодні ввечері стало відомо, що Словаччина знімає своє вето з 18‑го пакету санкцій проти РФ. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо повідомив, що дасть вказівку словацьким представникам у ЄС підтримати новий пакет обмежень.