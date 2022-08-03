Нові "слуги" у Раді": хто став нардепом замість Костіна і Совгирі

Андрій Костін та Ольга Совгиря стали генеральним прокурором та суддею Конституційного суду відповідно, тому склали депутатські повноваження.

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами Артема Михайлюка та Олександра Васюка від політичної партії "Слуга народу".

Про це інформує пресслужба ЦВК.

Вони замінять на посадах нардепа Андрія Костіна та Ольгу Совгирю, які стали генеральним прокурором та суддею Конституційного суду відповідно. Костін та Совгиря написали заяви про складання депутатських повноважень.

На позачергових виборах 21 липня 2019 Артем Михайлюк та Олександр Івасюк були під №142 та №143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу".

За інформацією "Чесно", Артем Михайлюк – ІT-менеджер та бізнес-тренер – був співзасновником і CEO сервісу Helsi.me. У жовтні 2019 року він повідомив, що закінчив працювати у Helsi.

Олександр Васюк – голова офісу міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність".

Також Васюк є діючим учасником організації "Інститут стратегічного партнерства: Україна-Сполучені Штати Америки". На момент виборів 2019 року він працював виконавчим директором у громадській організації "Асоціація розвитку суддівського самоврядування в Україні" та вказав, що проживає у Запоріжжі.

Крім того, новоспечений нардеп був координатором юристів команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генпрокурора. Він був головою парламентського комітету з питань правової політики.

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