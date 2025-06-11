Захоплення Одеси та удари по енергетиці: про які небезпеки попередив Зеленский лідерів країн Південно-Східної Європи

Учасники саміту «Україна — Південно-Східна Європа» / © Офіс президента України

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В Одесі 11 червня відбувся саміт «Україна — Південно-Східна Європа», на якому зібралися лідери різних країн.

Учасники зустрічі обговорили ключові питання безпеки, економічного розвитку та євроінтеграції в умовах тривалої російської агресії.

Серед основних тем були захист критичної інфраструктури, нові транспортні шляхи для українського експорту та підтримка на шляху до Євросоюзу.

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ТСН.ua зібрав головне за результатами саміту.

Хто брав участь у саміті

На зустріч до Одеси приїхали лідери кількох країн, а саме: президентка Молдови Мая Санду, президент України Володимир Зеленський, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, президент Румунії Нікушор Дан.

Окрім того, участь у саміті взяли: прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Грецької Республіки Кірьякос Міцотакіс, голова парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший заступник голови уряду та міністр охорони довкілля і просторового планування Північної Македонії Ізет Мехіті, а також віцепрем’єр-міністерка — міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

Загроза для Одеси

Під час саміту «Україна — Південно-Східна» Європа Володимир Зеленський заявив, що Одеса — ключова мішень Росії, яка прагне її знищити. Зокрема, росіяни на цьому не зупиняться і плануватимуть напад на Молдову чи Румунію.

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«Ми тут, в Одесі, місті, яке Росія хоче знищити, як знищила інші незліченні міста. Російські військові плани спрямовані на цей регіон, а потім на кордони з Молдовою та Румунією», — наголосив він.

Він наголосив на необхідності як негайного захисту міста, так і довгострокових гарантій безпеки для України.

Зеленський назвав Одесу воротами до спільної безпеки, підкресливши її геополітичне значення для Європи та регіону.

«Одеса є дуже важливим містом для всіх нас і не тільки символом півдня України. Це перехрестя між Північною та Південною Європою, між Балканами та Кавказом, між європейською стабільністю та загрозами, що її підривають. Одеса завжди була воротами, і сьогодні вона є воротами до нашої спільної безпеки», — сказав Зеленський.

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Безпека української енергетики

Своєю чергою під час зустрічі Зеленський розповів про заходи захисту від можливої енергетичної дестабілізації, водночас не розкриваючи деталей щодо систем ППО та об’єктів, які вони захищають, передає «РБК-Україна».

«Україна захищає і будує, на це йдуть великі гроші, завжди їх не вистачає повністю. Але насамперед захист — це системи ППО. Я не буду говорити, які системи і де у нас розташовані, яку енергетику вони захищають. Щойно росіяни розуміють, де наші системи ППО розташовані, вони атакують їх, тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем», — зазначив він.

Також він зазначив, що Україна працює над розробкою нових видів озброєння і шукає фінансування для їх масового виробництва.

«У нас є зброя деяка, яка в розробці. Деякі речі розроблені, і ми намагаємося знайти більше коштів для масового виробництва. Це різні варіанти дронів-перехоплювачів тощо», — додав Зеленський.

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Двосторонні перемовини та допомога Сербії

Президент Сербії Александар Вучич, який вперше від початку війни приїхав до України з візитом, заявив, що його країна готова відновити одне-два українські міста чи регіони. За його словами, таку допомогу Сербія пропонує для того, щоб «чітко продемонструвати українцям підтримку».

«Я можу уявити, наскільки українські громадяни ситі донесхочу розмовами про сильну підтримку та допомогу Україні. Зрештою, все зводиться до ваших людей і що ви змушені дбати самі про себе. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити внесок для українського народу без великої помпезності. Ваші люди того варті», — сказав очільник Сербії.

Окрім того, Вучич повідомив, що домовився з Володимиром Зеленським провести двосторонні переговори. Йтиметься про співпрацю між країнами.

«Запропонував нові ділянки співробітництва між Сербією та Україною, ми маємо заплановані двосторонні перемовини з президентом Зеленським. Думаю, зможемо розв’язати деякі наші питання щодо економічного обороту. І я сподіваюся, що наше співробітництво зростатиме», — зазначив президент Сербії.

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Транспортний коридор з Одеси

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити новий транспортний коридор від грецького Александруполіса до Одеси через болгарську Варну та румунську Констанцу, повідомляє «Суспільне».

«Я бачу Одесу як частину амбітного транспортного проєкту, який почнеться в порту Александруполіс, потім рухається до Констанци та закінчується в Одесі», — сказав грецький прем’єр.

За його словами, цей масштабний інфраструктурний проєкт, який може фінансуватися ЄС, включатиме залізницю, газопроводи та електромережі.

«Це включило б газові трубопроводи, залізницю, електроенергію — це було би проєктом, який створить додатковий коридор для України, щоб транспортувати ваші товари набагато швидше через море», — підкреслив грецький лідер.

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Грецький прем’єр також обіцяв детально розробити план, який покаже, як інтеграція України з ЄС вплине на життя українців.

Боротьба з пропагандою РФ

Президентка Молдови Мая Санду підкреслила важливість співпраці з Україною в боротьбі з російською гібридною агресією. Вона зазначила, що влада країни має обов’язок захищати громадян від маніпуляцій Кремля, передає «Суспільне».

«Ми добре знаємо, як працює російська пропаганда і як вона створює ці важелі. Ми вчимося одне в одного, як не втрапляти в ці пастки», — зазначила Санду.

Вона додала, що Молдова постійно відбиває спроби Росії впливати на її економіку та політику.

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«Це буде непросто, але ми хочемо, щоб молдовани вирішували за Молдову, і на парламентських виборах ми зробимо все, що зможемо. Ми сподіваємося на співпрацю з нашими сусідами, які мають певний досвід», — додала президентка.

Вона також нагадала про підтримку України: прийом біженців, підготовку саперів, транзит зерна та постачання енергообладнання.

За словами Санду, Молдова вже інвестує в українську інфраструктуру, яка допоможе у відбудові.

Підтримка Албанії в євроінтеграції України

Голова парламенту Албанії Еліза Спіропалі підтвердила повну підтримку євроінтеграції України, зазначивши прискорення цього процесу для всіх країн-кандидатів.

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«Щодо вступу України до ЄС ми цілковито підтримуємо всі зусилля, яких докладає Україна. І в політичній ситуації ми бачимо прискорення всіх цих процесів для всіх країн-кандидатів», — заявила Спіропалі.

Вона високо оцінила стійкість українців під час війни та наголосила на важливості відновлення світового порядку на основі міжнародного права.

«Росіяни не цікавляться миром. І ми лише за справедливий мир, який починається від припинення вогню», — додала Спіропалі.

Новий формат співпраці

У рамках саміту «Україна — Південно-Східна Європа» відбулася перша тристороння зустріч у форматі Україна — Молдова — Румунія. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, учасники обговорили питання безпеки та інформаційні виклики.

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«Вперше у нас відбулася зустріч у тристоронньому форматі Україна — Молдова — Румунія. Нагадаю, що це відбулося вже після обрання в Румунії нового президента. Нас об’єднують спільні безпекові виклики, особливо в Чорному морі. У нас також великі перспективи в контексті розбудови спільної інфраструктури транзиту. Ми розглядаємо як і Молдову, так і Румунію як важливі шляхи для диверсифікації подальшого експорту української продукції за кордон», — сказав Сибіга.

Також, за його словами, сторони обговорили інформаційні загрози, зокрема у зв’язку з майбутніми виборами в Молдові.

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