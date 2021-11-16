Нові трубопроводи чи справа світу: Джонсон різко заявив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ

Нові трубопроводи чи справа світу: Джонсон різко заявив, що Велика Британія підтримує Україну не через ворожість до РФ

Незабаром країни ЄС мають вибрати між тим, щоб направляти все більше російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи або відстоювати Україну.

Стало відомо, чому Велика Британія підтримує Україну.

Про це заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

" Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо бути ворожими стосовно Росії або що ми хочемо якимось стратегічним чином оточити або підірвати цю велику країну. Це тому, що ми маємо прихильність до демократії та свободі, яка зараз поділяється на величезній території європейського континенту", — зауважив він.

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Водночас, британський прем'єр закликав не забувати, що саме російська кров дозволила перемогти нацизм.

Він вважає, що незабаром країни ЄС мають вибрати між тим, щоб направляти все більше російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи або відстоювати Україну і виступити за справу миру і стабільності.

Прем'єр-міністр прокоментував ситуацію на польсько-білоруському кордоні.

"Коли наші польські друзі попросили нас допомогти впоратися з надуманою кризою на їхньому кордоні з Білоруссю, ми швидко відреагували", — резюмував він.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ в Україну через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною. Американське видання Politicо опублікувало супутникові фотографії , на яких видно, що Росія зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

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