Нові важливі інструменти захисту: Зеленський про підсумки першого дня саміту НАТО у Вільнюсі

Президент перелічив плани на другий день свого візиту до Вільнюса. Зокрема, завтра відбудеться перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО"

Президент Володимир Зеленський підвів підсумки першого дня свого візиту до Вільнюса на саміт НАТО.

Про це він написав у соцмережах.

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"Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі. Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України", – каже глава держави.

Зеленський сподівається, що привезе до України "нові важливі інструменти захисту".

Крім того, у середу, 12 липня, в президента України заплановані двосторонні зустрічі – з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

"Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Литви на саміт НАТО, який відбуватиметься 2 дні, 11-12 липня, хоча раніше заявляв, що "не хоче їхати туди задля розваги", а чекає на конкретні результати.

У межах візиту Зеленський емоційно виступив на площі у Вільнюсі і запевнив, що завдяки українським захисникам ніколи не буде депортації з балтійських країн до Сибіру, а литовцям не доведеться воювати проти російських солдатів.

Крім того він розкритикував позицію НАТО щодо України і заявив, що "невизначеність – це слабкість".