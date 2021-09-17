Нові військові бази США побудують в Австралії: подробиці

Бази розширять можливості місцевої промисловості і дозволять створити нові робочі місця для австралійців.

Нові військово-морські і авіабази США будуть побудовані в південних регіонах Австралії.

Про це заявив глава австралійського оборонного відомства Пітер Даттон, — повідомляє телеканал 9 News.

"Тисячі американських солдатів вже проходять навчання на військовій базі Північної території, але число службовців ВВС і ВМС США буде істотно збільшено", — сказав Даттон.

Також нові військові бази розширять можливості місцевої промисловості і дозволять створити нові робочі місця для австралійців.

До того ж будуть розширені можливості двох баз ВПС Австралії, розташованих на східному узбережжі країни. "Мова йде про перекидання різних типів літаків, в тому числі бомбардувальників і розвідників, які будуть базуватися на військових аеродромах в Річмонді або Емберлі", — зауважив чиновник.

Він вважає, що військова співпраця двох країн буде розширена коштом створення інфраструктури для обслуговування надводних і підводних кораблів США в Австралії і матеріально-технічного забезпечення спільних військових операцій в регіоні.

Раніше Великобританія, США і Австралія створили оборонний альянс.

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