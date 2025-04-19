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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Нові вимоги РФ ставлять під сумнів план США щодо припинення вогню — NYT

Україна фактично погодилася на план США щодо прининення вогню, але Кремль постійно зволікає.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Війна

Війна

США дійсно мають серйозний план припинення вогню, на який Україна фактично погодилася в середині березня. Втім, росіяни зволікали і наполягали на своїх умовах.

Про це пише The New York Times.

США вважали, що домовилися про часткове припинення вогню — одне для запобігання атакам на енергетичну інфраструктуру, а інше в Чорному морі. Останнє так і не набуло чинності.

«Але росіяни зволікали, наполягаючи на нових умовах, включаючи „денацифікацію“ українського уряду та відставці) Зеленського», — пише видання.

Нагадаємо, у Трампа встановили новий крайній термін для припинення вогню.

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