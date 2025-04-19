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Нові вимоги РФ ставлять під сумнів план США щодо припинення вогню — NYT
Україна фактично погодилася на план США щодо прининення вогню, але Кремль постійно зволікає.
США дійсно мають серйозний план припинення вогню, на який Україна фактично погодилася в середині березня. Втім, росіяни зволікали і наполягали на своїх умовах.
Про це пише The New York Times.
США вважали, що домовилися про часткове припинення вогню — одне для запобігання атакам на енергетичну інфраструктуру, а інше в Чорному морі. Останнє так і не набуло чинності.
«Але росіяни зволікали, наполягаючи на нових умовах, включаючи „денацифікацію“ українського уряду та відставці) Зеленського», — пише видання.
Нагадаємо, у Трампа встановили новий крайній термін для припинення вогню.