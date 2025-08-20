ТСН у соціальних мережах

Політика
2045
1 хв

Нові заяви Трампа та обстріл Сумщини: головні новини ночі 20 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 серпня 2025 року:

  • Білий дім: завдяки діям Трампа з’явився реальний поступ у врегулюванні війни в Україні Читати далі –>

  • Трамп скасував відпустку, щоб зосередитися на переговорах щодо завершення війни в Україні Читати далі –>

  • Росіяни атакували Охтирську громаду: дрони влучили в приватний сектор, є постраждалі Читати далі –>

  • Трамп заявив, що Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі Читати далі –>

  • Трамп порівняв Крим із Техасом: але є нюанс Читати далі –>

