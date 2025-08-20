- Дата публікації
Нові заяви Трампа та обстріл Сумщини: головні новини ночі 20 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 серпня 2025 року:
Білий дім: завдяки діям Трампа з'явився реальний поступ у врегулюванні війни в Україні
Трамп скасував відпустку, щоб зосередитися на переговорах щодо завершення війни в Україні
Росіяни атакували Охтирську громаду: дрони влучили в приватний сектор, є постраждалі
Трамп заявив, що Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі
Трамп порівняв Крим із Техасом: але є нюанс