“Нових територій Росії” не існує: у Зеленського відреагували на загарбницькі плани Медведєва

У Росії немає шансів зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями України.

Після того, як заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пообіцяв, що Росія загарбає ще більше регіонів України, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк порадив забути, що існують “нові території Росії”.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

“Пам’ятайте: немає жодних “нових територій Росії”, “анексованих територій” і немає жодних шансів на те, що Росія зможе зберегти над ними контроль. Є лише територія України, включно з Кримом, де точаться важкі бої для знищення російського окупаційного угруповання та амбіцій російської авторитарної держави”, - запевняє Подоляк.

Він також наголосив, що після 584 днів війни РФ втратила репутацію країни, якої нібито треба боятися, тому не треба звертати увагу на чергові “загрозливі” виступи офіційних осіб Росії.

“Всім цим російським суб’єктам потрібно трохи почекати, щоб особисто спостерігати фінал війни, де для них обов'язково настане жорстка юридична відповідальність, а також з'явиться можливість написати тюремні мемуари в класичному нудному стилі “нас не так зрозуміли”, - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Володимир Путін підписав закон про святкування 30 вересня так званого “Дня возз'єднання”, приуроченого до спроби анексії Росією частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Як відомо, територію жодної із цих областей Росія повністю не контролює.

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