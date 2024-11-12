Новим держсекретарем США може стати Марко Рубіо: яке його відношення до України

Наразі Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо після розумів, однак може змінити свою думку.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може призначити новим головою Державного департаменту сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Про це інформує The New York Times із посиланням на власні джерела.

"Очікується, що обраний президент Дональд Трамп призначить сенатора Марко Рубіо, який представляє штат Флориду, держсекретарем", - зазначається в публікації.

Видання пише, що наразі Трамп зупинився на кандидатурі Рубіо після розумів, однак ще може змінити своє рішення.

Марк Рубіо вважається зовнішньополітичним яструбом, зокрема щодо Китаю та Ірану. Його відношення щодо російської агресії проти України відображає позицію самого Трампа. Він заявив, що конфлікт потрібно закінчувати оскільки він "зайшов у глухий кут".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп хоче скасувати майже 100 розпоряджень Байдена.

Крім того, ми раніше інформували, що команда Трампа обговорює "балтійський варіант" щодо окупованих територій України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.