Новим головою НБУ Зеленський запропонував призначити Пишного: що про нього відомо

Призначення Пишного на посаду голови НБУ вже 6 жовтня розгляне відповідний комітет Ради.

Президент України Володимир Зеленський запропонував призначити новим головою НБУ Андрія Пишного. Він – колишній очільник правління "Ощадбанку".

Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив у Мережі 6 жовтня.

"Сьогодні о 18:30 наш комітет з питань фінансової політики знову збереться. Тема: розгляд призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ", – йдеться в заяві Железняка.

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Зауважимо, що цього ж дня вранці фінансовий комітет Верховної Ради погодив звільнення з посади очільника НБУ Кирила Шевченка. Він подав у відставку напередодні, пославшись на проблеми зі здоров'ям.

Що відомо про Андрія Пишного

Андрієві Пишному 47 років. На сьогодні він – радник голови правління "Ощадбанку". Окрім того, Пишний є членом міжнародної групи з питань санкцій проти Росії "Єрмака-Макфолла".

Зауважимо, що кандидат на посаду голови НБУ від 2014 року і понад шість років керував "Ощадбанком".

Додамо, що керівника Нацбанку України призначає на посаду парламент за поданням президента строком на сім років.

Відставка голови НБУ Шевченка

Нагадаємо, попередній очільник Нацбанку Шевченко про свою відставку оголосив 4 жовтня "в силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати".

Наступного дня Железняк повідомив, що стати головою НБУ після Шевченка може Пишний.

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