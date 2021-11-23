Новим заступником Єрмака став ексгендиректор "Запоріжсталі": чим він займатиметься і що про нього відомо

Новим заступником Єрмака став ексгендиректор "Запоріжсталі": чим він займатиметься і що про нього відомо

Ростислав Шурма відповідатиме за економічний блок.

Заступником керівника Офісу президента України став Ростислав Шурма. Відповідний указ підписав 23 листопада глава держави Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зазначається, що Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента.

"Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", – розповів він.

До слова, Ростислав Шурма на посаді замінить Юлію Свириденко, яку Рада призначила першою-віце-прем'єркою – міністеркою економіки..

Відомо, що Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "економіка та підприємництво". Крім того, він навчався у Київському економічному університеиті ім. Гетьмана за спеціальністю "економічна теорія".

Протягом 15 років Шурма працював у промисловості. Протягом 2012-2019 років обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь". Також він є членом наглядової ради "Укроборонпрому".

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