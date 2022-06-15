Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Новини справді хороші": Зеленський прокоментував "Рамштайн-3"

Дата публікації
Перегляди
1802
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Новини справді хороші": Зеленський прокоментував "Рамштайн-3"

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Зеленський розповів про черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою.

Президент Володимир Зеленський прокоментував третю зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 15 червня.

"Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для нашої держави. І новини справді хороші. Очікуємо збільшення цієї підтримки", – зазначив він.

Зеленський розповів про черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. Так, у межах "Рамштайну", Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. За словами президента, попередньо відомо, що залучені 14 держав.

Крім того, Зеленський мав розмову з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Ключові теми переговорів – оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні.

Раніше Зеленський заявив про тиск Росії на Європу та про обстріли.

Наступна публікація