"Новини справді хороші": Зеленський прокоментував "Рамштайн-3"

Зеленський розповів про черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою.
Президент Володимир Зеленський прокоментував третю зустріч у форматі "Рамштайн".
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 15 червня.
"Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки для нашої держави. І новини справді хороші. Очікуємо збільшення цієї підтримки", – зазначив він.
Зеленський розповів про черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде сталою. Так, у межах "Рамштайну", Британія й Данія оголосили про проведення в серпні спеціальної донорської конференції в Копенгагені. За словами президента, попередньо відомо, що залучені 14 держав.
Крім того, Зеленський мав розмову з британським прем'єром Борисом Джонсоном. Ключові теми переговорів – оборонна підтримка та координація кроків напередодні важливих зустрічей у червні.
Раніше Зеленський заявив про тиск Росії на Європу та про обстріли.
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