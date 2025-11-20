Реклама

У Вашингтоні почала роботу делегація представників РПЦЗ та Сербської православної церкви. За підтримки Православної Церкви Америки та лобіста Роберта Амстердама вона просуває в Конгресі США наратив про нібито «утиски православних в Україні».

Головним фінансовим донором цієї ініціативи є український бізнесмен Вадим Новінський, який тривалий час підтримує діяльність структур РПЦ як в Україні, так і за кордоном.

Експерт Євгеній Прокопишин повідомляє, що Новінський також фінансує політичний проєкт народного депутата Дмитра Разумкова. За його словами, це проявляється у голосуваннях Разумкова, який систематично не підтримує законопроєкти, що обмежують вплив РПЦ в Україні. Зокрема, депутат не голосував за закон щодо заборони діяльності РПЦ.

Прокопишин припускає, що російські структури можуть розглядати Разумкова як потенційного «нового Бойка» у сценарії політичного реваншу після можливого перемир’я. У такій конфігурації Новінському може бути відведена роль «нового Медведчука».

Також експерт зазначає, що на тлі цієї активності в інформаційний простір просуваються тези про можливу «амністію для РПЦ» в рамках майбутнього мирного врегулювання. Паралельно Разумков та інші політики з промосковськими позиціями публічно закликають до «швидкого миру», відставки президента та проведення дострокових виборів.