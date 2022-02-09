Новий дипломатичний десант: до Києва приїдуть міністр МЗС Іспанії та голова ОБСЄ

Політики висловлюють свою солідарність з Україною.

Сьогодні, 9 лютого, Київ відвідує міністр закордонних справ Іспанії Хоcе Мануель Альбарес.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 лютого.

Своїм візитом, каже іспанський міністр, хоче продемонструвати солідарність з Україною. "Причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва і зустрічі з моїм українським колегою полягає в тому, щоб переконатися, що діалог і дипломатія є способом вирішення будь-якої суперечки", – сказав Альбарес.

Завтра, 10 лютого, до України приїде головний дипломат Польщі, а також голова ОБСЄ Збігнєв Рау. Під час дводенного візиту він планує відвідати Київ та прифронтову зону. Глава МЗС Польщі неодноразово заявляв, що нормалізація ситуації на Донбасі серед пріоритетів його роботи.

Як повідомлялося, на тлі скупчення військ держави-агресорки біля українських кордонів західні політики продовужють шукати вихід з кризи. Так, у Берліні 8 лютого відбулися перемовини у форматі Веймарського трикутника: там зібралися лідери Франції, Німеччини та Польщі. Вони вважають, що у протистоянні з Росією Європа має говорити одним голосом.

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