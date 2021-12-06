Новий федеральний канцлер Австрії склав присягу

Він замінив Александра Шалленберга, який тимчасово виконував обов’язки попереднього канцлера Себастіана Курца.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен у понеділок прийняв присягу нового канцлера - колишнього очільника МВС країни Карла Негаммера.

Про це пише видання Die Presse.

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Колишній очільник МВС Австрії Карл Негаммер 6 грудня обійняв нову посаду федерального канцлера країни. Він замінив Александра Шалленберга, який тимчасово виконував обов’язки попереднього канцлера Себастіана Курца.

Повідомляється, що Александр Шалленберг повернувся на посаду міністра закордонних справ, яку він обіймав раніше.

Одразу після Негаммера присягнуть ще кілька високопосадовців: очільник МВС Гергард Карнер, міністр фінансів Магнус Бруннер, міністр освіти Мартін Полашек та держсекретар у федеральній канцелярії Клаудія Плакольм. Їх попередників, як і Александра Шалленберга, перед цим було звільнено з посад за власним бажанням.

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц представив кандидатів від своєї партії в уряд. Відтак в новому уряді буде 16 міністрів: 8 чоловіків та 8 жінок.

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