Новий газовий контракт Угорщини з "Газпромом": Сіярто закидає Україні втручання у внутрішні справи

Новий газовий контракт Угорщини з "Газпромом": Сіярто закидає Україні втручання у внутрішні справи

За словами міністра, для Угорщини енергетична безпека - це не питання політики.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував реакцію України на новий газовий контракт з "Газпромом".

Він звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни, повідомляє Reuters.

Також читайте Очільник МЗС Угорщини звинуватив Україну в порушенні угод

Після підписання угоди Сіярто зазначив, споживання газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому".

Глава МЗС Угорщини додав, що будинки "не можна обігрівати політичними заявами".

"Для Угорщини енергетична безпека - це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політики", - наголосив він.

Нагадаємо:

Уряд Угорщини ухвалив рішення про підписання з російським концерном "Газпром" нового контракту на постачання газу в обхід України , розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня.

, розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня. Через це рішення МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики

щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Будапешт вдарив по українсько-угорським відносинам, підписавши довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром", і отримає від Києва "відповідну відповідь". "Тут не повинно бути жодного жалю і співчуттів", - наголосив Кулеба.

Новини світу: Угорщина підписала контракт з Газпромом

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання