Новий газовий контракт Угорщини з "Газпромом": Сіярто закидає Україні втручання у внутрішні справи

За словами міністра, для Угорщини енергетична безпека - це не питання політики.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прокоментував реакцію України на новий газовий контракт з "Газпромом".
Він звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи країни, повідомляє Reuters.
Після підписання угоди Сіярто зазначив, споживання газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому".
Глава МЗС Угорщини додав, що будинки "не можна обігрівати політичними заявами".
"Для Угорщини енергетична безпека - це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політики", - наголосив він.
Нагадаємо:
- Уряд Угорщини ухвалив рішення про підписання з російським концерном "Газпром" нового контракту на постачання газу в обхід України, розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня.
- Через це рішення МЗС України ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Будапешт вдарив по українсько-угорським відносинам, підписавши довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром", і отримає від Києва "відповідну відповідь". "Тут не повинно бути жодного жалю і співчуттів", - наголосив Кулеба.