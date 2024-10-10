Новий генсек НАТО зробив важливу заяву про удари ЗСУ вглиб Росії

Від кожної конкретної країни-союзниці України залежить дозвіл на використання далекобійної зброї по цілях на території РФ. Втім, для дозволу є всі юридичні підстави.

Про це під час брифінгу заявив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Юридично це можливо, тому що юридично Україна має право використовувати свою зброю, якщо вона може уражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи будуть це робити окремі союзники, зрештою, завжди залежить від них", – сказав Рютте.

За його словами, це питання, зокрема, було обговорено під час тристоронньої зустрічі, де були присутні він, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Ми сьогодні це обговорювали. Але зрештою це залежить від окремих союзників", – додав Рютте.

Нагадаємо, раніше видання The Times, підбиваючи підсумки візиту до США президента України Володимира Зеленського, повідомило, що Білий дім не ризикує надавати дозвіл на удари по території Росії далекобійними західними ракетами через погрози російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

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