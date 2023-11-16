Новий голова МЗС Британії Кемерон зустрівся в Одесі із Кулебою: "Вражений успіхами України"

Новий очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон, який перебуває із першим візитом в Укрраїні, зустрівся в Одесі із українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомив голова українського МЗС на сторінці в Instagram.

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"В Одесі з главою британської дипломатії Девідом Кемероном. Вдячний за його слова про те, що Велика Британія вражена успіхами України в Чорному морі та збільшуватиме підтримку нашої держави", - сказав дипломат.

У відповідь Кемерон сказав, що він захоплений результатами робити ЗСУ і його країна буде надалі підтримувати Україну.

"Я дуже радий бути тут, в Одесі, на Чорному морі. Те, чого досягли ЗСУ, - є дуже важливим. Вони відтіснили росіян та відкрили нові морські шляхи. Я пишаюся тим, що Британія відіграє важливу роль. Ми будемо і надалі її відігравати", - відповів британський дипломат.

Нагадаємо, 16 листопада до Києва прибув новоспечений голова МЗС Британії Девід Кемерон та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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