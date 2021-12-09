Новий канцлер Німеччини попередив Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення до України

Новий канцлер Німеччини попередив Росію про серйозні наслідки у разі вторгнення до України

За словами нового канцлера Німеччини, всі прагнуть того, щоб в Україні не було збройних зіткнень.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що на Росію очікують серйозні наслідки за ескалацію в Україні.

Про це Шольц розповів у середу, 8 грудня, в інтерв'ю Welt-TV, його цитує агентство DPA.

"У нас дуже чітка позиція: ми хочемо, щоб усі поважали недоторканність кордонів України", - сказав Олаф Шольц та зауважив, що ФРН та її союзники роблять все, щоб уникнути нарощування російських військ вздовж українських кордонів.

"Всі розуміють, що в іншому випадку будуть наслідки, але зараз потрібно зробити все, щоб все залишалось так", - сказав він.

На запитання, чи дотримується він думки про необхідність запуску російського газопроповоду "Північний потік-2", Шольц відповів, що є впорядкована процедура, а своє рішення ухвалить Федеральне мережеве агентство.

Нагадаємо, у четвер, 9 грудня, у німецькому Бундестазі відбудуться екстрені слухання через стягування російських військ до українських кордонів.

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