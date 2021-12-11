Новий канцлер Німеччини у першій розмові з Байденом обговорив Україну

Новий канцлер Німеччини у першій розмові з Байденом обговорив Україну

Очільник Білого дому і канцлер ФРН обговорили Україну і загрозу російського вторгнення до нашої держави.

Олаф Шольц провів першу на посаді канцлера Німеччини телефонну розмову із президентом США Джо Байденом.

Про це інформують пресслужби Байдена і Шольца.

Президент Байден привітав канцлера з вступом на посаду. Сторони підтвердили тісні зв’язки між Німеччиною та США та бажання їх подальшого зміцнення та поглиблення. Вони домовилися продовжити боротьбу з пандемією COVID-19, спільно протидіяти загрозі зміни клімату.

"Співрозмовники погодилися, що трансатлантична дружба є важливою для подолання поточних і майбутніх викликів", — йдеться в повідомленні.

Також очільник Білого дому і канцлер ФРН обговорили Україну і загрозу російського вторгнення до нашої держави, а також шляхи деескалації.

Нагадаємо, Олаф Шольц став новим канцлером Німеччини, замінивши на цій посаді Ангелу Меркель. Згодом він представив склад свого уряду.

Новий канцлер Німеччини сказав, що на Росію очікують серйозні наслідки за ескалацію в Україні.

Раніше повідомлялося, що 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори. Одразу після переговорів із Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.

У четвер, 9 грудня, відбулася розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Перемовини тривали півтори години.

Читайте також: