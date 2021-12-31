Новий канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про безпеку України

Новий канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про безпеку України

На тлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер наголосив на важливості непорушності кордонів.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому новорічному привітанні на цій посаді згадав про Україну.

Про це інформує Tagesspiegel.

У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за "суверенну, єдину сильну Європу". Водночас він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.

"Що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами", — сказав він.

На тлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер заявив: "Непорушність кордонів є цінним активом і не підлягає обговоренню".

Нагадаємо, що нова очільниця МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що новий уряд Шольца відмовляється постачати Україні зброю.

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