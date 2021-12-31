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Новий канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про безпеку України

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Новий канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про безпеку України

Associated Press

На тлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер наголосив на важливості непорушності кордонів.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому новорічному привітанні на цій посаді згадав про Україну.

Про це інформує Tagesspiegel.

У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за "суверенну, єдину сильну Європу". Водночас він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.

"Що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами", — сказав він.

На тлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер заявив: "Непорушність кордонів є цінним активом і не підлягає обговоренню".

Нагадаємо, що нова очільниця МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що новий уряд Шольца відмовляється постачати Україні зброю.

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