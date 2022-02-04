Новий канцлер Німеччини вперше прибуде до України: в ОП підтвердили візит Шольца

Новий канцлер Німеччини вперше прибуде до України: в ОП підтвердили візит Шольца

Це перший візит Олафа Шольца до України на посаді канцлера Німеччини.

В Офісі президента підтвердили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до Києва 14 лютого з офіційним візитом. У цей день Шольц проведе переговори з Зеленським.

Про це інформує пресслужба ОП.

В Офісі президента назвали Німеччину "одним із ключових партнерів і союзників України" та наголосили на важливій посередницькій ролі Берліна у "нормандському форматі".

"Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це перший візит Олафа Шольца до України на посаді канцлера Німеччини.

Раніше про візит канцлера ФРН до Києва перед зустріччю з Путіним повідомили у Німеччині.

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