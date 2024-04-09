Новий міністр оборони Болгарії зробив важливу заяву щодо військової допомоги Україні

Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Novinite.

Під час виступу на церемонії з нагоди вступу на посаду Запрянов наголосив на нагальності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги.

"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Будуть розглянуті подальші можливості для прямої військової допомоги ", — зазначив він.

За умови визнання критичної необхідності швидких дій Запрянов заявив, що тимчасовий уряд не може дозволити собі тривалого періоду бездіяльності та повинен пріоритетно нарощувати темпи допомоги.

Окрім цього, новий очільник оборонного відомства Болгарії наголосив на важливості завершення стратегічної ревізії у сфері оборони та окреслив плани щодо вирішення наявних проблем у збройних силах країни і посилення обороноздатності Болгарії.

Нагадаємо, від початку березня 2024-го Болгарія почала передавати до України 100 бронетранспортерів, які раніше уряд країни пообіцяв Києву.

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