Новий наступ ЗСУ в Росії руйнує плани Путіна: експерт назвав важливу складову операції

Новий наступ українських Збройних сил у Курській області створює незручності для Росії і та її "фюрера" Володимира Путіна. Зокрема, для диктатора "це дуже незручна ділянка фронту".

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Radio NV.

"Це для нього (Путіна - Ред.) насамперед психологічно дуже важко — підійти до початку перемовин, про які всі говорять, (з присутністю української армії на російській території", - висловився Жирохов

Втім, експерт додає: поки що не бачить важелів, які б дозволили змусити диктатора до переговорів. Адже "будь-які можливі перемовини починаються з першого пункту — це замороження бойових дій на лінії фронту, що існує".

"А лінія фронту в Курській області для Путіна і для російського суспільства загалом — це зовсім інше, ніж замороження бойових дій в Донецькій або в Луганській області, де чотири населених пункти ми ще контролюємо", - каже експерт.

Жирохов зауважує, що цілі цієї активності у Курській області невідомі широкому загалу.

"Можливо, це демонстраційні дії. Можливо, це не дуже вдалий крок або навпаки вдалий крок перед інавгурацією Трампа. Треба дивитися і насамперед орієнтуватися на офіційну позицію", - каже Михайло Жирохов.

Нагадаємо, OSINT-аналітик з псевдонімом Def Mon повідомив, що протягом першого дня нового наступу в Курській області українські Збройні сили могли пройти з боями 2,7 км.

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