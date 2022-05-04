Новий очільник Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та українське питання в ООН: головні події ночі 4 травня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 4 травня 2022:
- Черговим верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі стане американський генерал Крістофер Каволі і він змінить на цій посаді Тода Волтерса. Читати далі –>
- Генсек ООН під час щорічної доповіді зверне особливу увагу на злочини сексуального насильства в Україні. Читати далі –>
- Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 5 травня розгляне ситуацію в Україні. Читати далі –>
- За два місяці війни до України з-за кордону надійшло більш як 300 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Читати далі –>
- Безплатні тести ДНК - почали робити родичам убитих російськими окупантами і зниклих безвісти мешканців Бучі і Бучанського району. Читати далі –>
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