Новий очільник ОБСЄ свій перший візит планує здійснити на Донбас

Поки конкретна дата не повідомлялася.

Новий очільник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау має намір здійснить до України свій перший візит. Зокрема, він планує відвідати схід України, аби перевірити безпекову ситуацію.

Про це сам політик сказав під час пресконференції, присвяченій початку його головування в ОБСЄ.

"Я збираюся здійснити перший візит як голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі до України, безумовно я відвідаю східну частину країни для того, щоб з'ясувати на місці, яка там ситуація", - сказав Збігнев Рау.

Він вважає, військові конфлікти, які тривають роками, є найбільш небезпечними. Один з них – це конфлікт в та навколо України.

Конкретна дата робочого візиту наразі невідома.

Раніше чинний голова ОБСЄ заявив, що в Європі загроза війни є більшою, ніж будь-коли за минулі 30 років.

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