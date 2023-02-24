Новий пакет допомоги США для України та зміна динаміки на полі бою: головні новини ночі 24 лютого 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 24 лютого 2023 року:
- У Пентагоні переконані, що надання Україні допомоги змінить динаміку війни з РФ Читати далі –>
- Зло все ще поруч, і битва триває, але вона закінчиться нашою перемогою - Зеленський Читати далі –>
- Потрібна зброя більшого радіуса дії: Сунак планує закликати G7 збільшити спроможність України зупинити РФ Читати далі –>
- США оголосять про пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів - CNN Читати далі –>
- У Білому домі запевнили, що Україна має двопалатну підтримку в американському Конгресі Читати далі –>
Читайте також: