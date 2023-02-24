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Новий пакет допомоги США для України та зміна динаміки на полі бою: головні новини ночі 24 лютого 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1465
Час на прочитання
1 хв
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Новий пакет допомоги США для України та зміна динаміки на полі бою: головні новини ночі 24 лютого 2023 року

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 24 лютого 2023 року:

  • У Пентагоні переконані, що надання Україні допомоги змінить динаміку війни з РФ Читати далі –>
  • Зло все ще поруч, і битва триває, але вона закінчиться нашою перемогою - Зеленський Читати далі –>
  • Потрібна зброя більшого радіуса дії: Сунак планує закликати G7 збільшити спроможність України зупинити РФ Читати далі –>
  • США оголосять про пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів - CNN Читати далі –>
  • У Білому домі запевнили, що Україна має двопалатну підтримку в американському Конгресі Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1465
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