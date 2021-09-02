Новий пакет допомоги: Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання

Новий пакет допомоги: Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання

Це дозволить Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії.

США заявили про новий пакет допомоги для України в сфері безпеки в обсязі 60 млн грн, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальну і нелетальне обладнанні.

Про це йдеться в тексті спільної заяви України та США, опублікованому на сайті Офісу президента України після зустрічі президента Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена.

"Сполучені Штати оголошують про новий пакет допомоги в сфері безпеки в обсязі 60 млн доларів, що включає бронебійні системи" Джавелін "та інше оборонне летальну і нелетальнк обладнання, дозволить Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії. Починаючи з 2014 року Сполучені Штати виділили 2, 5 мільярдів доларів на підтримку української армії, включаючи 400 мільйонів доларів, які були надані Україні тільки в цьому році ", — йдеться в тексті.

Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

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