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Новий пакет допомоги від США та скорочення економіки України: головні новини ночі 28 жовтня

Дата публікації
Перегляди
2025
Час на прочитання
2 хв
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Новий пакет допомоги від США та скорочення економіки України: головні новини ночі 28 жовтня

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 26 жовтня:

  • Міністерство оборони США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн, яки буде спрямований на посилення зусиль українських військових щодо витіснення російських загарбників з території країни. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський буде сам обирати зручний час, коли потрібно буде починати переговори з Росією від імені українського народу. Про це під час брифінгу для журналістів у Вашингтоні заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Читати далі –>

  • Українська економіка цього року скоротиться майже на 32%, а річна інфляція прискориться до 30% через шкоду, завдану вторгненням Росії. Про це йдеться у заяві Національного банку України. Читати далі –>

  • Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що унеможливлює початок серйозних переговорів щодо припинення війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Читати далі –>

  • Президент Джо Байден поставив під сумнів щирість заяв російського диктатора Володимира Путіна, що він не має наміру застосовувати ядерну чи хімічну зброю в Україні. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2025
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