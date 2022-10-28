Новий пакет допомоги від США та скорочення економіки України: головні новини ночі 28 жовтня

Головні новини ночі 26 жовтня:

Міністерство оборони США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн, яки буде спрямований на посилення зусиль українських військових щодо витіснення російських загарбників з території країни. Читати далі –>

Президент України Володимир Зеленський буде сам обирати зручний час, коли потрібно буде починати переговори з Росією від імені українського народу. Про це під час брифінгу для журналістів у Вашингтоні заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Читати далі –>

Українська економіка цього року скоротиться майже на 32%, а річна інфляція прискориться до 30% через шкоду, завдану вторгненням Росії. Про це йдеться у заяві Національного банку України. Читати далі –>

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що унеможливлює початок серйозних переговорів щодо припинення війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Читати далі –>