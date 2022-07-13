Новий посол України в Польщі вручив вірчі грамоти Дуді (фото з церемонії)

Зварич прибув до Варшави в середині червня, щоб почати виконувати свої обов’язки.

Про вручення грамот повідомило посольство України в Польщі, опублікувавши фото з церемонії.

Раніше Зварич був директором Другого територіального департаменту МЗС України, а перед тим тривалий час обіймав посаду заступника директора Департаменту інформаційної політики українського зовнішньополітичного відомства.

Сьогодні Посол України в Республіці Польща @Vasyl_Zvarych вручив Президенту Республіки Польща @AndrzejDuda вірчі грамоти. pic.twitter.com/A8EqegFoch — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 13, 2022

Нагадаємо, в лютому 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Польщі Андрія Дещицю і призначив на його місце нового – Василя Зварича.

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