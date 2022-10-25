Новий прем'єр: Ріші Сунак офіційно очолив уряд Великої Британії

42-річний політик став третім головою британського уряду цього року і наймолодшим прем'єром за останні 200 років.

Ріші Сунак 25 жовтня офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції у короля в Букінгемському палаці.

Як повідомляють британські ЗМІ, король Британії Чарльз ІІІ попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

Варто зазначити, що Сунак прийшов до влади в непрості часи для країни. Він та його уряд мають завдання подолати економічну кризу, яку Британія переживає після виходу з ЄС, пандемію коронавірусу, а тепер і війну в Україні.

Що відомо про нового прем'єра

Ріші Сунак - член Консервативної партії, став міністром фінансів у лютому 2020 року, і через кілька тижнів йому довелося керувати економікою Великої Британії в умовах пандемії та карантинів. Обіймав він цю посаду до 5 липня 2022 року.

Сунаку 42 роки, він має індуське походження та є одним із найбагатших людей у британському парламенті. Сунак здобув освіту в Оксфорді та навчався у Стенфорді в США. Одружений з донькою заможного індійського підприємця Нараяну Мурті.

Нагадаємо, що після відставки Бориса Джонсона 6 вересня Елізабет Трасс стала прем'єр-міністеркою Великої Британії. Проте на посаді очільниці британського уряду вона пробула недовго - лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. Вже 20 жовтня вона подала у відставку.

Читайте також: