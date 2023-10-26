Новий прем’єр Словаччини Фіцо відмовився від допомоги Україні

Новопризначений прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

Новий прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, як і казав під час виборчої кампанії.

Про це він сказав під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі, повідомляє Aktuality.

Фіцо заявив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

"Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату", – сказав він.

Новий прем’єр Словаччини додав також, що, на його думку, на цьому етапі війни у Росії "більші територіальні здобутки, ніж в України".

Нагадаємо, новий-старий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед недавніми парламентськими виборами попередив, що в разі перемоги своєї партії не відправить “жодного патрона” для допомоги Україні. Видання Politico припускає, що існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України.

У словацькому парламенті зростає кількість антиукраїнських політиків

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