Новий президент Бразилії подав до суду на Болсонару: у чому звинувачують ексглаву держави

Позов також подано проти синів Болсонару та його візаві.

Команда нового бразильського президента Луїса Інасіо Лули да Сілви подала до суду на ексглаву держави Жаїра Болсонару, його поплічника та двох синів.

Про це повідомляє Reuters.

Їх звинувачують у зловживанні владою та "нападах" на виборчу систему країни. Позови мають на меті заборонити балотуватися на виборах у майбутньому.

До слова, під час жовтневої передвиборчої кампанії Болсонару дозволяв собі критикувати електронну систему голосування в Бразилії. Мовляв, її легко можна фальсифікувати.

Один позов звинувачує Болсонару, Брага Нето та двох синів екс-президента — сенатора Флавіо Болсонару та конгресмена Едуардо Болсонару у втручанні у вибори шляхом неодноразових атак на виборчу систему та спробах отримати підтримку для військового перевороту.

Другий позов звинувачує клишнього президента у зловживанні владою шляхом незаконного надання "фінансових пільг "громадянам під час передвиборчої кампанії з "чітким наміром отримати голоси і, отже, вплинути на вибір населення, щоб перешкодити безперешкодному проведенню виборів".

До слова, Болсонару та його кандидат у віце-президенти, генерал армії у відставці Вальтер Брага Нето, програли вибори з мінімальним відривом.

Нагадаємо, Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг Жаїру Болсонару: Сілва отримав 50,9% голосів, а Болсонару 49,1%. До слова, то приголомшливий результат для 77-річного да Сілви, чиє ув’язнення у 2018 році через корупційний скандал відсторонило його від виборів 2018 року, які привели до влади Болсонару.

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