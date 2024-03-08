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Новий президент Фінляндії оцінив ймовірність нападу РФ на його країну

Новий президент Фінляндії оцінив ймовірність нападу РФ на його країну

Президент Фінляндії Александр Стубб. / Фото: Associated Press

Навчання НАТО - сигнал для Москви.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає малоймовірним напад агресорки Росії на його країну. Натомість масштабні навчання НАТО він називає посланням для Москви.

Про це з посиланням на фінляндського лідера повідомляє Yle.

"Треба відпрацьовувати різні сценарії, але я не думаю, що це (напад на Фінляндію - Ред.) станеться", - сказав Стубб.

Новообраний президент Фінляндії відвідав норвезьке місто Альта, де відбуваються навчання країн НАТО Nordic Response та зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре. За словами Стубба, ці  спільні навчання - послання Росії про те, що НАТО зможе відповісти, якщо Москва нападе.

До слова, навчання Nordic Response 24 розпочалися в понеділок в північних районах Фінляндії, Норвегії і Швеції. У них беруть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 різних країн.

Нагадаємо, новообраний президент Фінляндії Александр Стубб висловив підтримку Україні. З його слів, для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням, а її членство у НАТО є перевагою для Альянсу.

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