Новий президент Фінляндії оцінив ймовірність нападу РФ на його країну

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає малоймовірним напад агресорки Росії на його країну. Натомість масштабні навчання НАТО він називає посланням для Москви.

Про це з посиланням на фінляндського лідера повідомляє Yle.

"Треба відпрацьовувати різні сценарії, але я не думаю, що це (напад на Фінляндію - Ред.) станеться", - сказав Стубб.

Новообраний президент Фінляндії відвідав норвезьке місто Альта, де відбуваються навчання країн НАТО Nordic Response та зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре. За словами Стубба, ці спільні навчання - послання Росії про те, що НАТО зможе відповісти, якщо Москва нападе.

До слова, навчання Nordic Response 24 розпочалися в понеділок в північних районах Фінляндії, Норвегії і Швеції. У них беруть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 різних країн.

Нагадаємо, новообраний президент Фінляндії Александр Стубб висловив підтримку Україні. З його слів, для Фінляндії безпека є екзистенційним питанням, а її членство у НАТО є перевагою для Альянсу.

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