Новий президент Фінляндії висловився про відносини з РФ та зустріч із Путіним

Обраний президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить сенсу в зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, допоки в Україні триває війна.

Про це він сказав на пресконференції ввечері 11 лютого, повідомляє BBC.

"З Путіним важко вести будь-який політичний діалог, поки Росія веде агресивну війну проти України. Тому я не бачу жодного спілкування з Путіним або з російським політичним керівництвом найближчим часом. Ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що цей шлях наразі відбувається лише через поле бою", - зазначив він.

Олександр Стубб також не вірить у поліпшення відносин із Росією найближчим часом. Він зазначив, що у Фінляндії, як і раніше, є практичні відносини з Росією, наприклад щодо кордону і дипломатії, але нині немає жодних контактів із вищим політичним керівництвом Росії.

"У нас наразі немає політичних відносин із Росією. Я не бачу, щоб вони покращилися найближчим часом", - сказав президент.

Причиною цього він назвав дії Росії щодо України.

Стубб також запевнив, що продовжить політику президента Саулі Нііністьо.

"Я навряд чи став би відхилятися від нинішньої політики. Я із задоволенням продовжив би справу Саулі Нііністьо", - резюмував він.

Нагадаємо, 11 лютого колишній прем’єр-міністр Александр Стубб переміг на президентських виборах у Фінляндії. Він стане 13-м президентом і вступить на посаду 1 березня. Свій перший закордонний візит він має намір здійснити до Швеції.

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