Новий президент Ірану зробив заяву про мирне врегулювання війни

Тегеран наголошує на мирі, хоч надає РФ дрони та ракети.

Іран нібито підтримує виключно мирне врегулювання "українського конфлікту" - так Тегеран називає війну Росії в Україні.

Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

З його слів, діалог єдиним шляхом виходу з "кризи". Зауважимо, заява пролунала на тлі того, що Іран постачає до РФ БпЛА та ракети, якими окупанти обстрілюють Україну.

"Ми прагнемо встановлення міцного миру і безпеки для народів України і Росії. Ісламська Республіка Іран наголошує на нагальній необхідності припинення військових дій в Україні. Ми підтримуємо всі мирні рішення і вважаємо діалог єдиним способом розв'язання цієї кризи", - наголосив Пезешкіан.

Нагадаємо, раніше голова Європейської Ради Шарль Мішель провів зустріч з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, на якій обговорив питання щодо можливого постачання іранської зброї до Росії для ведення війни проти України.

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