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Новий президент Ірану зробив заяву про війну в Україні та співпрацю з РФ – подробиці

Новий президент Ірану зробив заяву про війну в Україні та співпрацю з РФ – подробиці

Президент Ірану Масуд Пезешкіан / Фото: Вікіпедія

Масуд Пезешкіан наголосив, що Москва залишається цінним союзником Тегерана.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що прагне миру для Росії та України, але Москва залишається "цінним союзником" Тегерана і за його керівництва країна буде зберігати стабільні відносини з РФ.  

Про це він написав у колонці для Tehran Times.

"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність розширенню й активізації нашого співробітництва", - наголосив Пезешкіан.

За словами президента, нове керівництво Ірану готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру для Росії та України.

"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", - резюмував Масуд Пезешкіан.

Нагадаємо, за даними Reuters, Іран нарощує виробництво ракет та безпілотників для Росії.

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