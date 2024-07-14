Новий президент Ірану зробив заяву про війну в Україні та співпрацю з РФ – подробиці

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що прагне миру для Росії та України, але Москва залишається "цінним союзником" Тегерана і за його керівництва країна буде зберігати стабільні відносини з РФ.

Про це він написав у колонці для Tehran Times.

"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, і моя адміністрація збереже прихильність розширенню й активізації нашого співробітництва", - наголосив Пезешкіан.

За словами президента, нове керівництво Ірану готове активно підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру для Росії та України.

"Я продовжуватиму віддавати пріоритет двосторонній та багатосторонній співпраці з Росією, зокрема в рамках таких структур, як БРІКС, Шанхайська організація співпраці та Євразійський економічний союз", - резюмував Масуд Пезешкіан.

Нагадаємо, за даними Reuters, Іран нарощує виробництво ракет та безпілотників для Росії.

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