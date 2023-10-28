Новий "Рамштайн": Україна та США поспілкувалися про оборонну допомогу

Міністри оборони США Ллойд Остін і України Рустем Умєров поспілкувалися телефоном про спільну взаємодію в умовах протистояння російській агресії та плани на майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони США, поширеному за результатами розмови, пише Укрінформ.

Вони обговорили «поточну оборонну допомогу США Україні в умовах агресії РФ, а також плани щодо наступного засідання Контактної групи з питань оборони України, яка вкотре збере разом близько 50 країн», зауважили в Пентагоні.

Йдеться про те, що глави оборонних відомств обговорили останній розвиток подій на місцях в Україні.

«Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт», - резюмується в документі.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони України Рустем Умєров заявляв, що українські захисники забезпечені всім необхідним, щоб взимку здійснювати контрнаступ.

За його словами, партнери України взяли на себе нові "позитивні зобовʼязання".

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