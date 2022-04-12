Новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, сприймуть у Москві з посмішкою - Зеленський

Новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, сприймуть у Москві з посмішкою - Зеленський

Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове.

Зараз Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії.

Про це у черговому відеозверненні проти ночі 12 квітня заявив український президент Володимир Зеленський.

"Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - підкреслив очільник української держави.

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