Новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, сприймуть у Москві з посмішкою - Зеленський

Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове.
Зараз Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії.
Про це у черговому відеозверненні проти ночі 12 квітня заявив український президент Володимир Зеленський.
"Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - підкреслив очільник української держави.
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