Новий спікер у Сенаті заявив республіканцям, що він підтримує Україну

Спікер Майк Джонсон сказав республіканцям у Сенаті, що він підтримує допомогу Україні, хоча він провів жорстку лінію проти поєднання її з грошима для Ізраїлю.

Про це пише Politico.

Позиція Джонсона кидає виклик лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру меншості Мітчу МакКоннеллу, які хочуть об’єднати фінансування безпеки кордону Ізраїлю, України, Тайваню та США та Мексики. Але новообраний спікер таки дав сенаторам можливість працювати, чітко давши зрозуміти, що він підтримує нові гроші на захист України від Росії, навіть якщо вони не порівнянні за розміром або масштабом з тим, чого хоче президент Джо Байден.

Джонсон також сказав сенаторам, що посилення охорони кордону та фінансування України «нерозривно переплетені», за словами сенатора Джона Корніна (республіканець від Техасу). По суті, республіканець з Луїзіани дав зрозуміти, що він розглядає фінансування Ізраїлю як одну дискусію, а переговори щодо кордону з Україною – як цілком окрему.

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Сенатор Роджер Маршалл сказав, що якби Джонсон спробував поєднати всі рухомі частини, які Шумер і Макконнелл хочуть змішати, «його фракція збунтується, і це, ймовірно, буде кінцем спікерства».

Новий спікер також підкреслив, що він хоче ухилитися від будь-яких спроб Сенату завадити йому законопроєктом про федеральні витрати на кінець року, який був прийнятий майже рік тому, до того, як Палата представників перейшла до Республіканської партії.

Раніше Джонсон також назвав 15 квітня ще одним можливим кінцевим терміном фінансування, що не сподобалося б керівникам бюджетних коштів Сенату, які шукали відчуття терміновості. Прийняття Джонсоном кінцевого терміну 15 січня дасть Конгресу ще два місяці, щоб спробувати досягти дієвої угоди щодо витрат на решту фінансового року.

Нагадаємо, новопризначений спікер Палати представників у Конгресі США Майк Джонсон заявив, що Палата представників розглядатиме нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи. Це дві різні теми.

Крім того, сенатори від Республіканської партії представили окремий законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю, але не Україні.

Водночас видання The Hill повідомляє, що президент США Джо Байден накладе вето на запропонований республіканцями законопроєкт.

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