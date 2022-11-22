Новий-старий президент: на виборах у Казахстані переміг Касим-Жомарт Токаєв

У Казахстані на позачергових президентських виборах перемогу отримав чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

Про це свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії Казахстану.

За Токаєва пргоголосували понад 6,5 млн громадян і він набрав 81,3% голосів виборців. Найближчий конкурент Токаєва Жигулі Дайрабаєв отримав 3,42% голосів - його підтримали майже 272 тис. осіб. Інші кандидати набрали близько 2-3% голосів.

За даними міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство", "проти всіх" проголосували 5,2% громадян. У голосуванні взяли участь 8 300 046 осіб. Явка виборців становила - 69,44%.

"Ця кампанія, безперечно, залишиться в нашій історії. Звичайно, ми чекаємо на офіційні підсумки виборів. Проте вже можна сказати, що народ висловив переконливу довіру мені як президенту і всім вам. Довіра народу - це найголовніша цінність. Ми маємо виправдати цю довіру народу. Тому від сьогоднішнього дня, 21 листопада, ми всі повинні приступити до роботи", - прокоментував Токаєв результати виборів.

До слова, після оголошення остаточних результатів виборів, Токаєв пробуде на посаді президента сім років. Втім, не зможе більше переобиратись. До слова, крісло президента він посів у червні 2019-го - під час позачергових виборів. Тоді він отримав 70,96 % голосів.

Нагадаємо, вибори у Казахстані відбулися через газові протести, які сталися у січні 2022-го. Згодм Токаєв оголосив про реформи, які включали правки до Конституції. У вересні чинний президент підписав указ про проведення позачергових виборів.

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