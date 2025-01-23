Новий указ: Трамп закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в'їзд іноземців, які намагаються потрапити до Сполучених Штатів Америки через південний кордон.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Приєднуючись до Союзу, штати погодилися поступитися більшою частиною свого суверенітету в обмін на обіцянку федерального уряду "захищати кожен [штат - ред.] від вторгнення", - йдеться у тексті.

Також у тексті йдеться про те, що Техас начебто просив федеральний уряд про захист від вторгнення під час адміністрації президента Джо Байдена, "але він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в’їжджали до Сполучених Штатів, вдиратися в їхні громади та накладали мільярди доларів на витрати на державні та місцеві органи влади".

Мовляв, президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство, а також повноваження відповідно до статті II Конституції запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон.

Відповідно Трамп наказує Міністерству внутрішньої безпеки, Міністерству юстиції та Державному департаменту вжити всіх необхідних заходів для "негайної відсічі", репатріювати та вивозити нелегальних іноземців через південний кордон Сполучених Штатів.

Також Трамп ще більше обмежив доступ до положень імміграційного законодавства, які дозволяли б будь-якому нелегальному іноземцю, який прибув до Америки через південний кордон Сполучених Штатів, залишатися в Сполучених Штатах, наприклад отримати притулок.

На сайті Білого дому йдеться про те, що ще у 2018 році Трамп заявляв, що "нелегальна імміграція впливає на життя всіх американців".

"Нелегальна імміграція шкодить американським робітникам; обтяжує американських платників податків; і підриває громадську безпеку; і створює величезне навантаження на місцеві школи, лікарні та громади в цілому, забираючи дорогоцінні ресурси у найбідніших американців, які їх найбільше потребують. Нелегальна імміграція коштує нашій країні мільярди і мільярди доларів щороку... Тому я вживатиму всіх доступних законних заходів для вирішення цієї кризи", - заявляв він тоді і з новим президентом він дотримав своїх обіцянок.

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Нагадаємо, що раніше Трамп ініціював проєкт для розвитку штучного інтелекту в США.

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